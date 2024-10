UFFICIALE – Empoli-Napoli affidata ad Abisso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere la sfida di campionato tra Empoli e Napoli in programma la prossima domenica. Empoli e Napoli L'articolo UFFICIALE – Empoli-Napoli affidata ad Abisso proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - UFFICIALE – Empoli-Napoli affidata ad Abisso Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà Rosariodella sezione di Palermo a dirigere la sfida di campionato train programma la prossima domenica.L'articoloadproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sky - Modugno e le ultime su Empoli-Napoli : “Due sorprese nella formazione azzurra” - . Inoltre, Gilmour potrebbe rappresentare un’altra sorpresa nell’undici titolare. com. Le sue condizioni potrebbero quindi escluderlo dalla formazione titolare. In questo contesto, Spinazzola emerge come una soluzione probabile. In vista della prossima partita contro l’Empoli, Francesco Modugno di Sky Sport ha fornito aggiornamenti cruciali sullo stato della rosa. (Napolipiu.com)

Empoli-Napoli all’arbitro Abisso : un fischietto che rievoca l’emozione di un trionfo indimenticabile - L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficialmente reso note le designazioni per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Nel comunicato ufficiale dell’AIA, si riportano i nominativi degli arbitri e dei collaboratori per tutte le gare della giornata, sottolineando l’importanza di una direzione di gara imparziale e competente. (Napolipiu.com)

UFFICIALE – Empoli-Napoli sarà arbitrata da Abisso : ecco chi sarà al VAR - Il Napoli di Conte giocherà domenica contro l’Empoli, ma andiamo a vedere chi dirigerà questa partita così importante. Empoli-Napoli sarà diretta da Abisso: Paterna al VAR Il direttore di gara di questo match sarà il palermitano Rosario Abisso. Mentre i suoi due assistenti saranno Mastronato e Scarpa. (Spazionapoli.it)