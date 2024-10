Tuttosport – Rovella contro la sua Juve (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 11:14:58 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Magic Moment per Nicolò Rovella, tornato a brillare e diventato ormai imprescindibile per la Lazio targata Marco Baroni. Tutta un’altra musica rispetto alla gestione Tudor, che lo aveva, un po’ inspiegabilmente, messo ai margini dell’undici titolare. Il regista domenica scorsa all’Olimpico contro l’Empoli ha festeggiato le 100 presenze in Serie A. Mica male a soli 22 anni. E il bello deve ancora venire per il numero 65 biancoceleste, che vanta numeri da top player nel suo ruolo col 92% di precisione nei passaggi. Insomma, dategli palla e il classe 2001 saprà certamente cosa farne. Tanto da essere diventato per continuità di rendimento uno dei migliori centrocampisti della nostra Serie A. Justcalcio.com - Tuttosport – Rovella contro la sua Juve Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 11:14:58 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Magic Moment per Nicolò, tornato a brillare e diventato ormai imprescindibile per la Lazio targata Marco Baroni. Tutta un’altra musica rispetto alla gestione Tudor, che lo aveva, un po’ inspiegabilmente, messo ai margini dell’undici titolare. Il regista domenica scorsa all’Olimpicol’Empoli ha festeggiato le 100 presenze in Serie A. Mica male a soli 22 anni. E il bello deve ancora venire per il numero 65 biancoceleste, che vanta numeri da top player nel suo ruolo col 92% di precisione nei passaggi. Insomma, dategli palla e il classe 2001 saprà certamente cosa farne. Tanto da essere diventato per continuità di rendimento uno dei migliori centrocampisti della nostra Serie A.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spalletti: "Zaccagni ha chiesto di restare fuori". Poi su Rovella, Chiesa, Zaniolo e Politano - Spalletti: 'Zaccagni ha chiesto di restare fuori'. Poi su Rovella, Chiesa, Zaniolo e Politano Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Belgio, il commissario tecnico ... (informazione.it)

Pagina 0 | Italia-Belgio, Spalletti: Gioca Pellegrini, ecco perché Chiesa non c'è - Il ct azzurro in conferenza stampa per presentare la sfida di Nations League contro la nazionale fiamminga allenata da Tedesco: "Mondiale un obbligo morale" ... (tuttosport.com)

Italia-Belgio, Spalletti: Gioca Pellegrini, ecco perché Chiesa non c'è - Il ct azzurro in conferenza stampa per presentare la sfida di Nations League contro la nazionale fiamminga allenata da Tedesco: "Mondiale un obbligo morale" ... (tuttosport.com)