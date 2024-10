"Trump o Kamala? Ecco per chi voterei": Mauro Corona spiazza tutti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Election-Day si avvicina, il prossimo 5 Novembre negli Stati Uniti si voterà per decidere quale sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, per un mandato-bis, o Kamala Harris, che ha preso in corsa il posto di Joe Biden? La partita si è giocata negli ultimi comizi nello Stato-chiave della Pennsylvania ed il risultato sembra essere in equilibrio e lo sarà fino all'ultimo. Di questo, e tanti altri temi, si è discusso a “È Sempre Cartabianca”, programma che affronta le questioni d'attualità ed è condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Ospite fisso, in collegamento, c'è lo scrittore e alpinista Mauro Corona, il quale non ha dubbi sull'endorsement da fare e dichiara: “Negli Stati Uniti ci sono Stati con la pena di morte e spesso episodi di violenza verso le persone di colore. Liberoquotidiano.it - "Trump o Kamala? Ecco per chi voterei": Mauro Corona spiazza tutti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Election-Day si avvicina, il prossimo 5 Novembre negli Stati Uniti si voterà per decidere quale sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Donald, per un mandato-bis, oHarris, che ha preso in corsa il posto di Joe Biden? La partita si è giocata negli ultimi comizi nello Stato-chiave della Pennsylvania ed il risultato sembra essere in equilibrio e lo sarà fino all'ultimo. Di questo, e tanti altri temi, si è discusso a “È Sempre Cartabianca”, programma che affronta le questioni d'attualità ed è condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Ospite fisso, in collegamento, c'è lo scrittore e alpinista, il quale non ha dubbi sull'endorsement da fare e dichiara: “Negli Stati Uniti ci sono Stati con la pena di morte e spesso episodi di violenza verso le persone di colore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mauro Corona sulle elezioni americane : «Trump mi sta sulle scatole - Kamala Harris rida meno forzatamente» - Martedì 5 novembre si avvicina con gli americani che sono chiamati a scegliere il nuovo presidente. Nella puntata di martedì 13 ottobre di È sempre Cartabianca, a 3 settimane dall'election day, Mauro Corona ha detto la sua sulla corsa alla Casa Bianca. «Martin Scorsese ha detto che queste... (Pordenonetoday.it)

Sondaggi Usa 2024 - Kamala Harris vs Trump : chi è in testa oggi - Anche nel sondaggio settimanale di Morning Consult, attualmente, vede Kamala in vantaggio. Invece, un altro sondaggio ABC/Ipsos, Kamala è in vantaggio di due punti, con il 50%. Invece, Trump ha il vantaggio in Georgia, North Carolina e Arizona. La maggior parte dei sondaggi mostra Harris in testa in Pennsylvania, Nevada, Michigan e Wisconsin. (Latuafonte.com)

Trump critica Fox per l'intervista a Kamala Harris - "Avrei preferito qualcuno più forte, ma Fox è diventata debole". In una serie di post sul suo social Truth, l'ex presidente attacca Bret Baier, il giornalista che intervisterà Harris, considerato "giusto e bilanciato" e spesso "morbido" con la sinistra. Donald Trump contro Fox per aver deciso di intervistare Kamala Harris. (Quotidiano.net)