"Troppe coincidenze", Cerno: perché la versione del "curiosone" non regge (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I legali dell'ex bancario pugliese indagato per "accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato", per aver spiato i conti correnti di migliaia di persone tra cui moltissimi politici di centrodestra tra cui la premier Giorgia Meloni, respingono le accuse di dossieraggio. E lo stesso impiegato afferma di aver agito di propria iniziativa senza mai fare copia delle informazioni carpite né divulgarle a nessuno. Tuttavia, tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, l'ex dipendente avrebbe effettuato un totale di 6.637 accessi abusivi ai dati di 3.572 clienti "portafogliati" interrogando i conti correnti di numerosi personaggi del mondo politico, delle istituzioni, della magistratura, dello spettacolo, dello sport e della cronaca. Iltempo.it - "Troppe coincidenze", Cerno: perché la versione del "curiosone" non regge Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I legali dell'ex bancario pugliese indagato per "accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato", per aver spiato i conti correnti di migliaia di persone tra cui moltissimi politici di centrodestra tra cui la premier Giorgia Meloni, respingono le accuse di dossieraggio. E lo stesso impiegato afferma di aver agito di propria iniziativa senza mai fare copia delle informazioni carpite né divulgarle a nessuno. Tuttavia, tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, l'ex dipendente avrebbe effettuato un totale di 6.637 accessi abusivi ai dati di 3.572 clienti "portafogliati" interrogando i conti correnti di numerosi personaggi del mondo politico, delle istituzioni, della magistratura, dello spettacolo, dello sport e della cronaca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Naufragio Bayesian - l’amico di Lynch : “Non solo il meteo - troppe le coincidenze…” - L’amico è intervenuto durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4 e ha fatto capire che, non solo conosceva bene Lynch, ma che era stato anche lui su quella barca. Questa gita in barca appunto aveva questo significato“. Ad intervenire sulla tragedia è Corrado Broli, ex manager e molto amico del “Bill Gates” britannico, morto con la figlia sullo yacht Una tragedia di cui si conoscono ... (Cityrumors.it)

I social - i concerti - il sostegno a Kamala Harris - le troppe coincidenze : quello che c’è da sapere sul caso Taylor Swift - La cantante non si è ancora espressa sul voto negli USA, ma ci sono indizi che confermano che potrebbe farlo entro fine agosto. Sempre che quanto accaduto in Austria non le faccia cambiare idea. (Repubblica.it)

I social - i concerti - il sostegno a Kamala Harris - le troppe coincidenze : quello che c’è da sapere sul caso Taylor Swift - La cantante non si è ancora espressa sul voto negli USA, ma ci sono indizi che confermano che potrebbe farlo entro fine agosto. Sempre che quanto accaduto in Austria non le faccia cambiare idea. (Repubblica.it)