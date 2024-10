Tomb Raider – La leggenda di Lara Croft, la recensione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lara Croft torna in azione, ma questa volta sul piccolo schermo. A partire dal 10 ottobre potrete, infatti, trovare su Netflix gli 8 episodi che compongono la serie Tomb Raider – La leggenda di Lara Croft, una nuova avventura consequenzialmente collegata agli eventi narrati nella trilogia di Crystal Dynmics. Dopo aver messo a tacere (o quasi) la Trinità, un nuovo nemico spunta all’orizzonte, intenzionato a mettere le mani su un antico manufatto di origini cinesi in grado di scatenare un apocalisse su scala globale. La giovane protagonista della serie dovrà, dunque, scendere a nuovi compromessi e fare i conti con i demoni del suo passato prima di (ri)scoprire il suo scopo nei piani del destino. Game-experience.it - Tomb Raider – La leggenda di Lara Croft, la recensione Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)torna in azione, ma questa volta sul piccolo schermo. A partire dal 10 ottobre potrete, infatti, trovare su Netflix gli 8 episodi che compongono la serie– Ladi, una nuova avventura consequenzialmente collegata agli eventi narrati nella trilogia di Crystal Dynmics. Dopo aver messo a tacere (o quasi) la Trinità, un nuovo nemico spunta all’orizzonte, intenzionato a mettere le mani su un antico manufatto di origini cinesi in grado di scatenare un apocalisse su scala globale. La giovane protagonista della serie dovrà, dunque, scendere a nuovi compromessi e fare i conti con i demoni del suo passato prima di (ri)scoprire il suo scopo nei piani del destino.

