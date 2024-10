The Diplomat 2, Netflix pubblica il trailer ufficiale e rivela la data di uscita – Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Netflix annuncia l’arrivo della seconda stagione di The Diplomat, la serie con protagonista Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice Kate Wyler. La seconda stagione di The Diplomat, che indaga il dietro le quinte della diplomazia rendendo affascinante il ruolo degli ambasciatori nello scacchiere mondiale, è pronta ad approdare sul piccolo schermo. Netflix ha infatti rilasciato il 2anews.it - The Diplomat 2, Netflix pubblica il trailer ufficiale e rivela la data di uscita – Video Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)annuncia l’arrivo della seconda stagione di The, la serie con protagonista Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice Kate Wyler. La seconda stagione di The, che indaga il dietro le quinte della diplomazia rendendo affascinante il ruolo degli ambasciatori nello scacchiere mondiale, è pronta ad approdare sul piccolo schermo.ha infatti rilasciato il

The Diplomat : Keri Russell e Allison Janney si affrontano nel trailer della seconda stagione - Chi c’è dietro la seconda stagione di The Diplomat? Oltre a essere protagonista di una delle serie più intense di Netflix, Russell è anche produttore esecutivo insieme a Janice Williams, Peter Noah e Alex Graves. Non estranea al mondo degli sconvolgimenti politici e dei cliffhanger adrenalinici, la Cahn si è fatta le ossa come scrittrice e produttrice durante la seconda parte di The West Wing, ... (Cinefilos.it)

The Diplomat 2 : Allison Janney è l'ultima avversaria di Keri Russell nel teaser della seconda stagione - Forse è un po' malconcio, ma è in piedi accanto a sua moglie mentre si dirige verso un gala, accolto dagli occhi gelidi …. Un teaser della prossima seconda stagione, che debutterà a ottobre, rivela finalmente al pubblico che Hal Wyler (Rufus Sewell) è vivo, dopo che un'esplosione nel cuore di Londra alla fine della prima stagione aveva messo in pericolo la sua vita. (Movieplayer.it)