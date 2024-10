Sotto e sopra. Gioco a tema archeologico al Museo Miniscalchi-Erizzo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le domande che fanno spesso i bambini appassionati di archeologia sono: “Come si fa a scoprire un sito archeologico, a capire quanti anni ha uno scheletro e cosa c’è Sotto ai nostri piedi?”. Per risolvere l’enigma dovremo usare i sensi, soprattutto vista e tatto e trasformarci in piccoli Veronasera.it - Sotto e sopra. Gioco a tema archeologico al Museo Miniscalchi-Erizzo Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le domande che fanno spesso i bambini appassionati di archeologia sono: “Come si fa a scoprire un sito, a capire quanti anni ha uno scheletro e cosa c’èai nostri piedi?”. Per risolvere l’enigma dovremo usare i sensi,ttutto vista e tatto e trasformarci in piccoli

