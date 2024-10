Six Kings Slam, al via torneo Dubai: quando gioca Sinner, calendario, dove vederlo in tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'azzurro sfiderà Alcaraz, Djokovic e Nadal Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannik Sinner è volato a Dubai. Oggi comincia infatti il Six Kings Slam, un torneo esibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto Sbircialanotizia.it - Six Kings Slam, al via torneo Dubai: quando gioca Sinner, calendario, dove vederlo in tv Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'azzurro sfiderà Alcaraz, Djokovic e Nadal Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannikè volato a. Oggi comincia infatti il Six, unesibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto

Six Kings Slam - al via torneo Dubai : quando gioca Sinner - calendario - dove vederlo in tv - Il Six Kings Slam comincia oggi, 16 ottobre, e durerà fino a sabato 19. La finalissima invece si giocherà sabato 19 alle ore 20. Il primo a scendere in campo sarà proprio Jannik Sinner, che affronterà, alle 18. Il Roland Garros e gli Australian Open garantiscono invece al vincitore cifre più basse, rispettivamente 2,7 e 2,2 milioni di euro. (Ildenaro.it)

