Sinner distrugge Medvedev e vola in semifinale al Six Kings Slam: affronterà ancora Djokovic

Nella partita inaugurale del Six Kings Slam arriva la vittoria di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev ai quarti con il punteggio di 0-6 3-6. L'altoatesino batte il russo e vola in semifinale al torneo di esibizione a Riyadh dove affronterà ancora Novak Djokovic.

