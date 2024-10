Si ricrea la MSN? Neymar pronto a dire di sì all’Inter Miami (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La MSN del Barça si riforma in MLS? Neymar sarebbe molto vicino ad accettare un’offerta dell’Inter Miami, dove ritroverebbe Messi e Suarez La MSN del Barcellona – il trio Messi-Suarez-Neymar – potrebbe ritornare in MLS: come riportato dal portale argentino SportGol, l’Inter Miami sta provando il colpaccio di portare il brasiliano in America. Ci sarebbe Calcionews24.com - Si ricrea la MSN? Neymar pronto a dire di sì all’Inter Miami Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladel Barça si riforma in MLS?sarebbe molto vicino ad accettare un’offerta dell’Inter, dove ritroverebbe Messi e Suarez Ladel Barcellona – il trio Messi-Suarez-– potrebbe ritornare in MLS: come riportato dal portale argentino SportGol, l’Intersta provando il colpaccio di portare il brasiliano in America. Ci sarebbe

