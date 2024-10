Gaeta.it - Senigallia nel dolore: proclamato lutto cittadino per la tragica morte di un giovane studente

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di, in provincia di Ancona, è colpita da un profondoper ladi un ragazzo di soli 15 anni, avvenuta in circostanze drammatiche. Il sindaco Massimo Olivetti ha annunciato che in segno di rispetto e solidarietà, il giorno successivo verranno abbassate le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. La comunità si stringe attorno alla famiglia del, esprimendo il proprio cordoglio in un momento di grande tristezza e riflessione collettiva.e bandiere a mezz’asta Il sindaco diha ufficializzato la proclamazione deldurante la seduta del consiglio comunale del 16 ottobre. La decisione, presa all’unanimità, riflette ilche tutti i cittadini provano per la prematura scomparsa del, noto con il nome di Leonardo.