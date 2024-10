Scontro nella notte al GF, Jessica e Mariavittoria accusano Yulia: “Dici ca***te, mi hai dato una spallata” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scintille nella casa del Grande Fratello. Durante la notte Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono scagliate contro Yulia Bruschi. Fanpage.it - Scontro nella notte al GF, Jessica e Mariavittoria accusano Yulia: “Dici ca***te, mi hai dato una spallata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scintillecasa del Grande Fratello. Durante laMinghetti eMorlacchi si sono scagliate controBruschi.

Cremona - viaggia in moto nella notte a fari spenti. Fermato e perquisito - aveva dodici dosi di cocaina - E così, intorno alle 3, lo hanno fermato. In tasca gli hanno trovato due involucri in cellophane contenenti cocaina. Cremona, 16 ottobre 2024 – Viaggiava nella notte a fari spenti a cavallo di una moto. Un comportamento che ha insospettito i militari della sezione radiomobile di Cremona, durante un servizio di controllo in via Garibotti. (Ilgiorno.it)

Al Grande Fratello è guerra nella notte : scoppia la lite che coinvolge molte concorrenti «Mi hai tirato una spallata» (VIDEO) - Ma ti vedi? Non hai un atteggiamento bello. Io ti sono anche venuta a parlare”. Il confronto in giardino Dopo aver litigato furiosamente vicino alla piscina del Grande Fratello, i due gruppi di donne si sono ritrovati in giardino, continuando il loro acceso confronto. Invece covi rancore e sparli“. (Donnapop.it)

Grande Fratello - lite nella notte tra Jessica e Yulia : “Ma chi ti si inc*la” - Grande Fratello: il confronto tra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi Durante la notte, si è verificato un nuovo scontro, che ha visto i toni alzarsi ulteriormente. Le due concorrenti non hanno mai nascosto la loro reciproca antipatia, la quale sembra derivare dall'interesse comune per Luca Giglioli, noto come 'Giglio' e da alcune clip mostrate durante le dirette del reality show. (Movieplayer.it)