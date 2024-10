Sagra della castagna a Calci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 e domenica 20 Ottobre 2024 torna la Sagra della castagna di Calci, giunta alla 39esima edizione, grazie all’impegno dell’omonimo comitato e al sostegno dell’amministrazione comunale.Gli spazi gastornomici saranno allestiti come di consueto nel Parco Sandro Pertini, a fianco del Pisatoday.it - Sagra della castagna a Calci Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 e domenica 20 Ottobre 2024 torna ladi, giunta alla 39esima edizione, grazie all’impegno dell’omonimo comitato e al sostegno dell’amministrazione comunale.Gli spazi gastornomici saranno allestiti come di consueto nel Parco Sandro Pertini, a fianco del

Arpaise - chiude con successo per la 28^ sagra della ‘Castagna del Partenio’ - La presenza delle tante persone che hanno affollato le strade di Arpaise per il suo prodotto di eccellenza, la Castagna del Partenio, fa ben sperare la comunità prossima al riconoscimento Igp, che mira alla salvaguardia del prodotto tipico delle terre al confine tra le province di Avellino e Benevento. (Anteprima24.it)

Torna per la 54esima edizione la sagra della Castagna e del Marrone Dop a Caprese Michelangelo - Un ringraziamento doveroso va agli organizzatori e all’amministrazione comunale. La manifestazione è stata presentata al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Per i più giovani allo stand della polisportiva Capresana, sarà allestito ogni sera aperitivo con dj set, per gli appassionati di bici sarà organizzato il Bricia bike, tour guidato in sentieri meravigliosi con punti di ristoro con ... (Corrieretoscano.it)

55^ Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini Cicagna con caldarroste - frittelle e cuculli - . . Tutto pronto a Cicagna per la tradizionale Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini, giunta alla 55^ edizione. Domenica 20 ottobre dalle ore 12:30 pranzo su prenotazione con polenta al sugo di funghi, ravioli al ragù o sugo di funghi, costine di maiale, asado e altre specialità gastronomiche. (Genovatoday.it)