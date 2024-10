Rose Villain, al via il Radio Sakura Winter Tour 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parte domani da Firenze il Radio Sakura Winter Tour 2024 di Rose Villain, con le date nei club già tutte sold out Dopo un’estate caldissima che l’ha vista portare la sua musica sui palchi dei principali festival italiani e aprire i concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma, Rose Villain è pronta a infiammare le venue che dal 17 ottobre ospiteranno il suo Radio Sakura Winter Tour 2024. Già sold out da tempo tutti gli appuntamenti di questa incredibile Tournée, che vedrà una delle artiste più internazionali del panorama italiano portare la sua prorompente energia e le sue canzoni di successo sui palchi dei club delle principali città della Penisola. Nei concerti insieme a Rose Villain ci sarà una band d’eccezione formata da: Giovanni Cilio alla batteria, Andrea Gamba alla chitarra, synth e tastiere e Andrea Dominoni al basso. .com - Rose Villain, al via il Radio Sakura Winter Tour 2024 Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parte domani da Firenze ildi, con le date nei club già tutte sold out Dopo un’estate caldissima che l’ha vista portare la sua musica sui palchi dei principali festival italiani e aprire i concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma,è pronta a infiammare le venue che dal 17 ottobre ospiteranno il suo. Già sold out da tempo tutti gli appuntamenti di questa incredibilenée, che vedrà una delle artiste più internazionali del panorama italiano portare la sua prorompente energia e le sue canzoni di successo sui palchi dei club delle principali città della Penisola. Nei concerti insieme aci sarà una band d’eccezione formata da: Giovanni Cilio alla batteria, Andrea Gamba alla chitarra, synth e tastiere e Andrea Dominoni al basso.

