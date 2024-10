Roma-Inter affidata a Massa. Di Bello sarà al VAR (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con il finire della sosta nazionali di ottobre, è ora di tornare a concentrarsi sul campionato di Serie A. L’ottava giornata si aprirà Sabato alle ore 15 con Genoa-Bologna e si concluderà Ilnerazzurro.it - Roma-Inter affidata a Massa. Di Bello sarà al VAR Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con il finire della sosta nazionali di ottobre, è ora di tornare a concentrarsi sul campionato di Serie A. L’ottava giornata si aprirà Sabato alle ore 15 con Genoa-Bologna e si concluderà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Visnadi : «Inter - attenzione con la Roma! Un segnale su Juric» - Una partita a cui arriva meglio, in base agli ultimi risultati, la squadra di Simone Inzaghi. L’Inter non è ancora quella dell’anno scorso, ci sono stati dei punti alti che si possono riassumere nella vittoria con l’Atalanta e col pareggio bello contro il Manchester City. La Roma è una squadra che, cambiando allenatore, ha un po’ tradito le scelte estive sul mercato». (Inter-news.it)

Dybala dissipa ogni dubbio : scelta chiara per Roma-Inter - Per questo, salvo ulteriori problemi fisici nei prossimi allenamenti, non è assolutamente in dubbio una maglia da titolare per lui. L’attaccante giallorosso, di rientro dopo un problema muscolare, si è allenato al 100% anche nella seduta odierna a Trigoria. Dopo i dubbi relativi al suo stato di forma, la Joya sarà in campo per la partita contro i nerazzurri. (Inter-news.it)

Roma - Juric ritrova Dybala e prepara la sfida all’Inter - Domenica all’Olimpico arriva l’Inter campione d’Italia e i giallorossi potranno affrontare la sfida forti di un Paulo Dybala in più. L’attaccante argentino, dopo aver saltato la sfida contro il Monza e gli impegni con l’Argentina per un problema al flessore, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. (Sportface.it)