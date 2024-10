Poliziotto fuori servizio sventa furto in abitazione: complimenti dal questore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - Un agente della polizia di Stato, fuori servizio, ha sventato un furto in abitazione, mettendo in fuga i malviventi. Si è guadagnato l'elogio pubblico del questore di Brindisi, Giampietro Lionetti. L'episodio è avvenuto nella serata del 10 ottobre scorso, a San Vito Dei Brindisireport.it - Poliziotto fuori servizio sventa furto in abitazione: complimenti dal questore Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - Un agente della polizia di Stato,, hato unin, mettendo in fuga i malviventi. Si è guadagnato l'elogio pubblico deldi Brindisi, Giampietro Lionetti. L'episodio è avvenuto nella serata del 10 ottobre scorso, a San Vito Dei

