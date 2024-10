Pescia passa a San Miniato Basso. Prima vittoria per Pieve a Nievole (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le squadre pistoiesi di serie C femminile calano il tris, migliorando il bottino dell’esordio: tre vittorie e due stop. Pescia conserva il Primato in classifica a punteggio pieno, 6 punti, assieme a Porcari e Livorno. La squadra valdinievolina ha espugnato il campo di San Miniato Basso, regolando 3-1 (25-12, 25-18, 25-27, 25-14) la Folgore. "Un successo cristallino – sostengono da casa Pesciatina –, con un unico momento d’incertezza superato in scioltezza". Occupa il quarto posto solitario a quota 5 la giovane Aglianese di coach Marco Targioni, passata 3-1 (25-20, 23-25, 25-19, 25-19) a Nodica contro Migliarino. "Abbiamo conquistato 3 punti importanti, su un terreno difficile, ove molti faticheranno – osserva il tecnico neroverde –. Stiamo lavorando bene e si vedono i primi risultati. Sabato prossimo proveremo a dare noia al Follonica, formazione di notevole livello". Lanazione.it - Pescia passa a San Miniato Basso. Prima vittoria per Pieve a Nievole Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le squadre pistoiesi di serie C femminile calano il tris, migliorando il bottino dell’esordio: tre vittorie e due stop.conserva ilto in classifica a punteggio pieno, 6 punti, assieme a Porcari e Livorno. La squadra valdinievolina ha espugnato il campo di San, regolando 3-1 (25-12, 25-18, 25-27, 25-14) la Folgore. "Un successo cristallino – sostengono da casatina –, con un unico momento d’incertezza superato in scioltezza". Occupa il quarto posto solitario a quota 5 la giovane Aglianese di coach Marco Targioni,ta 3-1 (25-20, 23-25, 25-19, 25-19) a Nodica contro Migliarino. "Abbiamo conquistato 3 punti importanti, su un terreno difficile, ove molti faticheranno – osserva il tecnico neroverde –. Stiamo lavorando bene e si vedono i primi risultati. Sabato prossimo proveremo a dare noia al Follonica, formazione di notevole livello".

