Palmi: nove arresti per violenza sessuale su minore, blitz della polizia in tutta Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Reggio Calabria, 16 ott. - (Adnkronos) - nove arresti, di cui cinque in carcere e quattro ai domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti per violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata nei confronti di una ragazza, all'epoca dei fatti minorenne. Li ha eseguiti la polizia di Stato di Palmi, alle prime luci dell'alba di questa mattina, a Seminara, nel Reggino. Coinvolte nel blitz altre città del nord Italia.

