Oxfam: migliaia di persone al giorno muoiono di fame in paesi in guerra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Ogni giorno tra 7 e 21 mila persone muoiono letteralmente di fame in paesi lacerati da conflitti. È la denuncia del nuovo rapporto diffuso oggi da Oxfam, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. La quasi totalità dei 281,6 milioni di persone afflitte da malnutrizione acuta nel mondo vive in 54 paesi attraversati da guerre. Guerre che sono inoltre una delle principali cause del livello record di sfollati nel mondo, a oggi oltre 117 milioni. “In molti dei paesi in conflitto, la fame viene sempre più spesso usata come arma di guerra. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Ognitra 7 e 21 milaletteralmente diinlacerati da conflitti. È la denuncia del nuovo rapporto diffuso oggi da, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. La quasi totalità dei 281,6 milioni diafflitte da malnutrizione acuta nel mondo vive in 54attraversati da guerre. Guerre che sono inoltre una delle principali cause del livello record di sfollati nel mondo, a oggi oltre 117 milioni. “In molti deiin conflitto, laviene sempre più spesso usata come arma di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oxfam: migliaia di persone al giorno muoiono di fame in paesi in guerra - Roma, 16 ott. (askanews) – Ogni giorno tra 7 e 21 mila persone muoiono letteralmente di fame in Paesi lacerati da conflitti. È la denuncia del nuovo rapporto diffuso oggi da Oxfam, in occasione della ... (askanews.it)

Alimentazione: Oxfam, “Consiglio di Sicurezza dell’Onu chieda conto dell’uso della fame come arma di guerra”. Appello al G7 - “Mentre l’obiettivo di azzerare la fame entro il 2030 resta irraggiungibile lanciamo un appello urgente al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, affinché chieda conto delle continue violazioni del diritto ... (agensir.it)

Alimentazione: Oxfam, “ogni giorno tra 7 e 21mila persone muoiono di fame in Paesi lacerati da conflitti” - Ogni giorno tra 7 e 21mila persone muoiono letteralmente di fame in Paesi lacerati da conflitti. Lo denuncia oggi Oxfam lanciando il nuovo rapporto “Food Wars: Conflict, Hunger, and Globalization, 202 ... (agensir.it)