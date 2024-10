Onu | Israele spara contro torre Unifil

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 21.30 La missione Onu in Libano () ha riferito che i suoi "peacekeeper" in una postazione vicino a Kfar Kela, nel Libano meridionale, hanno osservato un carro armato israeliano Merkavarela lorodi guardia. Due telecamere sono state distrutte e laè stata danneggiata. "Ancora una volta assistiamo a un fuoco diretto e apparentemente deliberato su una posizione", aggiunge la nota. L'attacco è avvenuto nel settore in cui opera il contingente spagnolo dei caschi blu. Nessun ferito.