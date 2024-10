Nubifragio a Savona, strade allagate e auto danneggiate: “Succede tutte le volte che piove”. Il video dalla zona invasa dall’acqua (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alcune strade sono rimaste allagate a Savona dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato il Ponente ligure nella mattinata di mercoledì 16 ottobre. La zona invasa dall’acqua è stata quella di via Busserio, non distante dalla foce del torrente Letimbro. Una persona è rimasta bloccata con la sua auto in corrispondenza di un incrocio. L'articolo Nubifragio a Savona, strade allagate e auto danneggiate: “Succede tutte le volte che piove”. Il video dalla zona invasa dall’acqua proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio a Savona, strade allagate e auto danneggiate: “Succede tutte le volte che piove”. Il video dalla zona invasa dall’acqua Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alcunesono rimastedopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato il Ponente ligure nella mattinata di mercoledì 16 ottobre. Laè stata quella di via Busserio, non distantefoce del torrente Letimbro. Una persona è rimasta bloccata con la suain corrispondenza di un incrocio. L'articolo: “leche”. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

