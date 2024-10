Gaeta.it - Note di un delitto: la drammatica vicenda di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La tragica storia diha scosso l'opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla mente umana e il suo comportamento di fronte a eventi estremi. Durante i colloqui con gli psichiatri, l'imputato ha confessato dettagli inquietanti in merito all'omicidio di, rivelando una netta dissonanza tra la gravità delle sue azioni e il modo in cui le percepiva. La confessione di: un'analisi inquietante, il 31enne accusato dell'omicidio della sua fidanzata, ha recentemente dichiarato di essersi trovato in una spirale di eventi così gravi da farlo sentire impotente e senza controllo.