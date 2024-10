Ilrestodelcarlino.it - No all’invasione delle super batterie. Stop al maxi-impianto a Carrara

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Anna Marchetti Il Comune dice no all’di accumulo energetico da 175 MW, proposto dalla società Bess Fano srl che dovrebbe sorgere a Torno, non lontano dalla centrale elettrica di. "Un’area attualmente destinata – fanno notare dal Comune – a coltivazioni agricole tradizionali di pregio e questo rende l’intervento non compatibile con il contesto agricolo-produttivo e paesaggistico locale. L’destinato all’immagazzinamento elettrochimico di energia e al collegamento con la rete nazionale tramite la stazione Terna a, ha suscitato numerose perplessità tra gli uffici tecnici e l’amministrazione comunale.