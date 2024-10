Nasi (Cirfood): “Norme su misura per garantire qualità e sicurezza ristorazione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Vogliamo portare luce sul settore della ristorazione che è un settore strategico per il Paese. Serviamo migliaia di clienti nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie, negli ospedali e nelle aziende necessitiamo di Norme fatte su misura se vogliamo continuare a portare qualità e sicurezza”. Lo ha detto Chiara Nasi, presidente Cirfood, all’Adnkronos, oggi al L'articolo Nasi (Cirfood): “Norme su misura per garantire qualità e sicurezza ristorazione” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Vogliamo portare luce sul settore dellache è un settore strategico per il Paese. Serviamo migliaia di clienti nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie, negli ospedali e nelle aziende necessitiamo difatte suse vogliamo continuare a portare”. Lo ha detto Chiara, presidente, all’Adnkronos, oggi al L'articolo): “super” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Nasi (Cirfood) : "Norme su misura per garantire qualità e sicurezza ristorazione" - Si tratta “di un impegno concreto per dare il giusto valore a un settore che è un settore pubblico essenziale - sottolinea Nasi - Da questa giornata mi aspetto che inizi un nuovo percorso, che ci sia il modo per effettuare una pianificazione comune che tenga insieme tutti questi fattori e che renda la ristorazione collettiva protagonista di un patto intergenerazionale del quale credo - conclude ... (Liberoquotidiano.it)