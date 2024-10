Napoli, finalmente una gioia per Conte: l’annuncio in diretta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo due notizie negative, finalmente arriva una buona notizia per Conte in vista della prossima partita Empoli-Napoli. Di seguito le novità Torna la Serie A dopo la sosta per la pausa delle nazionali. Il Napoli dovrà affrontare una trasferta non semplice, domenica alle ore 12.30. Infatti, in programma per l’ottava giornata di campionato la squadra partenopea giocherà contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, squadra rivelazione di quest’anno che ha fermato Roma e Juve. Empoli-Napoli, Gilmour subito a disposizione Antonio Conte ha un unico obiettivo per le prossime partite di campionato: Vincere. Per questo motivo, con i giocatori rimasti a Napoli, ha lavorato duramente in campo per i prossimi incontri, in attesa dell’arrivo dei nazionali. finalmente, l’allenatore può sorridere dopo le due notizie negative che riguardavano l’infortunio di Lobotka e Olivera. Spazionapoli.it - Napoli, finalmente una gioia per Conte: l’annuncio in diretta Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo due notizie negative,arriva una buona notizia perin vista della prossima partita Empoli-. Di seguito le novità Torna la Serie A dopo la sosta per la pausa delle nazionali. Ildovrà affrontare una trasferta non semplice, domenica alle ore 12.30. Infatti, in programma per l’ottava giornata di campionato la squadra partenopea giocherà contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, squadra rivelazione di quest’anno che ha fermato Roma e Juve. Empoli-, Gilmour subito a disposizione Antonioha un unico obiettivo per le prossime partite di campionato: Vincere. Per questo motivo, con i giocatori rimasti a, ha lavorato duramente in campo per i prossimi incontri, in attesa dell’arrivo dei nazionali., l’allenatore può sorridere dopo le due notizie negative che riguardavano l’infortunio di Lobotka e Olivera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tacconi : «Il portiere preferito in Serie A? Mi piace Meret - finalmente il Napoli gli ha dato fiducia» - Credo che la Juve sia già pronta per vincere lo scudetto, anche perché pure le altre grandi non sono partite benissimo». Il portiere che preferisce in Serie A?«Non è semplice, anche perché ci sono troppi stranieri. In questi giorni lancia il suo primo libro L’arte di parare, trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita” Dopo l’aneurisma ha riaperto gli occhi che era una persona ... (Ilnapolista.it)

Che bello Juve-Napoli con uno juventino. Conte ha eliminato la retorica - finalmente solo calcio - L'articolo Che bello Juve-Napoli con uno juventino. È possibile inoltre che il miglior centrocampista del campionato lo abbia il Napoli? È possibile nella misura in cui Conte sia visto come occasione di crescita professionale. In silenzio. Conte crede in questo Napoli. Conte ha restituito decoro alle prestazioni dei calciatori È possibile che il lavoro dell’allenatore non sia solo portatore ... (Ilnapolista.it)

Carmignani : “Juve-Napoli arriva troppo presto - ma lo spettacolo finalmente inizia” - Le parate fatte a Cagliari sono da portiere di livello top, è stato decisivo! E hanno un valore diverso rispetto alle altre… Spero per lui che si ripeta la storia di due anni fa: prima sembrava sfiduciato da Spalletti, poi è diventato protagonista dello Scudetto”. Sta facendo già benissimo e insieme a Meret andrà a giocarsi il posto alle spalle di Donnarumma in Nazionale. (Terzotemponapoli.com)