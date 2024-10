Musicista degli One Direction muore in Argentina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Musicista e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La notizia è riportata dalla stampa Argentina, tra cui TN, il quotidiano Clarín e il portale Infobae. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando la polizia è arrivata all'albergo per un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol. All'arrivo, gli agenti hanno trovato l'uomo al suolo, dopo una caduta dal terzo piano dell'edificio. La polizia valuta se la morte di Payne sia dovuta a un incidente o se si tratti di suicidio. Quotidiano.net - Musicista degli One Direction muore in Argentina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ile chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La notizia è riportata dalla stampa, tra cui TN, il quotidiano Clarín e il portale Infobae. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando la polizia è arrivata all'albergo per un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol. All'arrivo, gli agenti hanno trovato l'uomo al suolo, dopo una caduta dal terzo piano dell'edificio. La polizia valuta se la morte di Payne sia dovuta a un incidente o se si tratti di suicidio.

