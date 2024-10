Musica, il duo Cardaropoli e Ferro si esibisce a Madrid (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo Valona, il duo composto da Gennaro Cardaropoli (violino) e Alberto Ferro (pianoforte) tornerà in Spagna martedì 22 ottobre per esibirsi, alle 20, nello splendido Salón de Actos di Madrid, all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura interpretando le musiche di Giuseppe Martucci, Henryk Wieniawski, Claude Debussy e Igor’ Fëdorovi? Stravinskij. L’appuntamento fa parte del programma internazionale promosso dal Cidim (Comitato nazionale italiano Musica) grazie ai fondi del progetto Siae Per Chi Crea e del ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo. Il concerto del 22 ottobre viene organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. “I due artisti, formatisi anche presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, tornano in Spagna dove avevano già avuto modo di esibirsi destando molto interesse da parte del pubblico. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo Valona, il duo composto da Gennaro(violino) e Alberto(pianoforte) tornerà in Spagna martedì 22 ottobre per esibirsi, alle 20, nello splendido Salón de Actos di, all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura interpretando le musiche di Giuseppe Martucci, Henryk Wieniawski, Claude Debussy e Igor’ Fëdorovi? Stravinskij. L’appuntamento fa parte del programma internazionale promosso dal Cidim (Comitato nazionale italiano) grazie ai fondi del progetto Siae Per Chi Crea e del ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo. Il concerto del 22 ottobre viene organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di. “I due artisti, formatisi anche presso l’Accademiale Chigiana di Siena, tornano in Spagna dove avevano già avuto modo di esibirsi destando molto interesse da parte del pubblico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cidim - il duo Cardaropoli-Ferro a Sofia domani con l’Istituto italiano di Cultura - Grazie, infatti, al sostegno del Ministero della Cultura e del programma Siae per chi crea e con il supporto, in questo caso dell’Istituto Italiano di Cultura di Sofia, il duo Cardaropoli – Ferro che nel 2024 per conto dl Cidim ha già realizzato decine di concerti, in Italia e in diversi continenti, diamo prova dell’attenzione delle istituzioni nei confronti di questo comparto e soprattutto ... (Dailyshowmagazine.com)

Musica : il duo Cardaropoli-Ferro domani in concerto a Strasburgo - Domani, mercoledì 4 settembre, a Strasburgo in Francia, il ricco programma dei concerti sostenuto dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell’ambito del progetto 'Siae per chi crea' promosso in collaborazione con la Direzione Generale Spettacolo […]. L'evento è realizzato con il sostegno dell'Istituto Nazionale di Cultura a Strasburgo Continua con un nuovo appuntamento del duo ... (Sbircialanotizia.it)

Musica : il duo Cardaropoli-Ferro domani in concerto a Strasburgo - “Felici e orgogliosi di poter ospitare, all’interno della nostra programmazione, due artisti italiani di comprovata bravura come Gennaro Cardaropoli e Alberto Ferro per i quali ho deciso di affittare la prestigiosa Sala Le Münsterhof di Strasburgo in modo da offrire al loro talento un posto di rilievo nel panorama degli eventi culturali della città. (Dailyshowmagazine.com)