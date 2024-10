Mister Movie | Il creatore di Terrifier anticipa altri sequel del franchise horror di successo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il sorprendente successo di Terrifier 3 al botteghino, il regista Damien Leone ha confermato che la saga horror non si concluderà presto. Terrifier 4 è ufficialmente in cantiere, e i fan di Art the Clown possono aspettarsi ancora più follia e violenza in futuro. Leone, parlando con Variety, ha rivelato che non solo ha ben chiaro come finirà la saga, ma che il viaggio verso quel finale potrebbe includere uno o due film aggiuntivi. Terrifier 4: Il futuro di Art the Clown è ancora più sanguinoso Questo fa presagire che l’epica conclusione della saga di Art il Clown, che ha terrorizzato il pubblico con la sua brutalità e il suo humor macabro, potrebbe essere ancora lontana. Leone ha ammesso che, pur avendo un finale già in mente, non è ancora sicuro di quanti altri film saranno necessari per raccontare l’intera storia. Mistermovie.it - Mister Movie | Il creatore di Terrifier anticipa altri sequel del franchise horror di successo Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il sorprendentedi3 al botteghino, il regista Damien Leone ha confermato che la saganon si concluderà presto.4 è ufficialmente in cantiere, e i fan di Art the Clown possono aspettarsi ancora più follia e violenza in futuro. Leone, parlando con Variety, ha rivelato che non solo ha ben chiaro come finirà la saga, ma che il viaggio verso quel finale potrebbe includere uno o due film aggiuntivi.4: Il futuro di Art the Clown è ancora più sanguinoso Questo fa presagire che l’epica conclusione della saga di Art il Clown, che ha terrorizzato il pubblico con la sua brutalità e il suo humor macabro, potrebbe essere ancora lontana. Leone ha ammesso che, pur avendo un finale già in mente, non è ancora sicuro di quantifilm saranno necessari per raccontare l’intera storia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terrifier : la saga horror diventa un videogioco - ecco il trailer di The ARTcade Game - Il progetto sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC. Il trailer condiviso online in esclusiva da IGN svela inoltre che i giocatori potranno usare varie armi e collaborare con altri utenti. Le prime immagini del videogioco di Terrifier Relevo ha sviluppato Terrifier: The ARTcade Game, gioco poi pubblicato da Selecta Play. (Movieplayer.it)

Cosa si sa di Terrifier 3 - il nuovo capitolo della saga horror con clown assassino di Damien Leone - Successivamente, incontriamo Tara (Jenna Kanell) e Dawn (Samantha Scaffidi), due giovani determinate a celebrare la notte più spaventosa dell'anno, quando incappano in quello che appare come un clown dall'aspetto innocuo. Parallelamente il fratello minore, Jonathan, sceglie di vestirsi come Art, il clown che ha conquistato le cronache dopo gli eventi dell’anno precedente. (Gqitalia.it)

Terrifier 3 : il trailer in italiano del terzo capitolo del franchise horror! - Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, è lieta di svelare il trailer italiano ufficiale di Terrifier 3, il terzo capitolo della saga horror slasher firmata Damien Leone e il primo che arriverà sul grande schermo in Italia, in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e dal 7 novembre in tutti i cinema. (Nerdpool.it)