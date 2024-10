Ilrestodelcarlino.it - Mister Cassani gioca contro il suo passato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stefanoil suo recente e prestigioso: oggi il Lentigione va in trasferta a San Marino (per la precisione siad Acquaviva) per affrontarvi alle 15 la Victor, la formazione cheportò due anni fa dall’Eccellenza in Serie D, con tanto di conferma nella passata stagione. "Sì, per me non sarà una partita qualunque – dice– a San Marino è cambiato molto, ma mi farà piacere incontrare tanti amici. Poi però sarà solo partita e ritengo che sarà equilibrata e non facile per entrambe le squadre. Noi sabato siamo andati a Bologna per un’amichevolei rossoblù, fermi anche loro per la nazionale. Un’esperienza stupenda per tutti noi e quindi voglio pubblicamente ringraziare la società felsinea per l’accoglienza che ci ha riservato".