Ilrestodelcarlino.it - Maxi dragaggio al porto: "Ma il problema rimane"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Opinioni a confronto fra il sindaco Valerio Vesprini e l’armatore Saverio Nunzi sui lavori di, che sono in corso di esecuzione all’imboccatura della struttura portuale. In linea di massima concordano nel ritenere valida l’opera ma divergono sulla funzione che potrebbe svolgere nella soluzione degli svariati problemi della marineria sangiorgese. Il sindaco è ottimista da questo punto di vista. Nunzi non lo è altrettanto e sostiene che anche all’interno delci sarebbe da dragare, sennò uno entra all’imboccatura liberata dalla sabbia e poi s’infogna. Il primo cittadino spiega: "Le necessarie operazioni diandranno a migliorare l’accesso alaumentandone la sicurezza. Liberare il fondale dai sedimenti consente infatti di aumentare la profondità navigabile riducendo, di conseguenza, i rischi in acque basse.