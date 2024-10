Manovra vince il coraggio | 35 miliardi dalle banche Meloni | Andranno a sanità e fragili

Manovra, vince il coraggio: 3,5 miliardi dalle banche. Meloni: “Andranno a sanità e fragili” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ammonta a 3,5 miliardi il contributo atteso per la Manovra da banche e assicurazioni. Giorgia Meloni, con un tweet postato dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio da 30 miliardi complessivi, ha spiegato che “saranno destinati alla sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”. Meloni: “L’Italia guarda al futuro e mette al primo posto lavoro e benessere degli italiani” “Con questo Governo, l’Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani”, ha aggiunto il premier. Secoloditalia.it - Manovra, vince il coraggio: 3,5 miliardi dalle banche. Meloni: “Andranno a sanità e fragili” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ammonta a 3,5il contributo atteso per ladae assicurazioni. Giorgia, con un tweet postato dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio da 30complessivi, ha spiegato che “saranno destinati allae ai piùper garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”.: “L’Italia guarda al futuro e mette al primo posto lavoro e benessere degli italiani” “Con questo Governo, l’Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani”, ha aggiunto il premier.

