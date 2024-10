Manovra, medici Anaao e Gimbe insorgono (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 15.25 "Se dovesse essere confermato che per il 2025 sarebbero destinati alla Sanità solo 880 milioni e i restanti 3 miliard a valere sul 2026, saremmo di fronte a una scandalosa mistificazione che vanifica tutti i proclami fatti finora".Così il maggiore sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed sulla Manovra "Pronti aforti azioni di protesta". Anche il presidente della Fondazione Gimbe, Cartabellota, giudica "insufficiente l'incremento di soli 900mln per il 2025. Ormai il ministero della Salute può considerarsi senza portafoglio". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 15.25 "Se dovesse essere confermato che per il 2025 sarebbero destinati alla Sanità solo 880 milioni e i restanti 3 miliard a valere sul 2026, saremmo di fronte a una scandalosa mistificazione che vanifica tutti i proclami fatti finora".Così il maggiore sindacato deiospedalieriAssomed sulla"Pronti aforti azioni di protesta". Anche il presidente della Fondazione, Cartabellota, giudica "insufficiente l'incremento di soli 900mln per il 2025. Ormai il ministero della Salute può considerarsi senza portafoglio".

