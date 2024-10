Manovra 2025: quasi 12 miliardi a taglio cuneo, Irpef e ‘sconti’ famiglie numerose (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – quasi 12 miliardi per il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento dell'Irpef, pari allo 0,58% del Pil e il riordino delle spese fiscali in favore dei nuclei numerosi. E' quanto emerge dalle tabelle del Documento Programmatico di Bilancio. Il documento, in cui sono delineati i principali interventi della Manovra 2025 approvata ieri sera Manovra 2025: quasi 12 miliardi a taglio cuneo, Irpef e ‘sconti’ famiglie numerose L'Identità. Lidentita.it - Manovra 2025: quasi 12 miliardi a taglio cuneo, Irpef e ‘sconti’ famiglie numerose Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –12per ildelfiscale e l'accorpamento dell', pari allo 0,58% del Pil e il riordino delle spese fiscali in favore dei nuclei numerosi. E' quanto emerge dalle tabelle del Documento Programmatico di Bilancio. Il documento, in cui sono delineati i principali interventi dellaapprovata ieri sera12L'Identità.

