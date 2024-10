Manovra 2025, dalle pensioni all’Irpef: tutte le novità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una Manovra da 30 miliardi lordi di cui 18 recuperati con “un’atteggiamento prudente nella gestione della finanza pubblica” che “rende felici pescatori e operai, qualcun altro meno ma va bene così”, come le banche che daranno “un significativo contributo, qualcuno lo chiama extraprofitto, io lo chiamo sacrificio” e che vengono ringraziate insieme “alle assicurazioni, i ministeri che hanno contribuito a poter mettere in piedi tutte queste misure”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, annuncia un’altra conferenza stampa ad hoc sulla Manovra cui parteciperà anche la premier Giorgia Meloni – lunedì, quando la legge di Bilancio sarà inviata alle Camere – ma intanto insieme al vice Maurizio Leo spiega le misure principali del provvedimento approvato ieri sera insieme al Dpb inviato a Bruxelles. FISCO. Lapresse.it - Manovra 2025, dalle pensioni all’Irpef: tutte le novità Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unada 30 miliardi lordi di cui 18 recuperati con “un’atteggiamento prudente nella gestione della finanza pubblica” che “rende felici pescatori e operai, qualcun altro meno ma va bene così”, come le banche che daranno “un significativo contributo, qualcuno lo chiama extraprofitto, io lo chiamo sacrificio” e che vengono ringraziate insieme “alle assicurazioni, i ministeri che hanno contribuito a poter mettere in piediqueste misure”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, annuncia un’altra conferenza stampa ad hoc sullacui parteciperà anche la premier Giorgia Meloni – lunedì, quando la legge di Bilancio sarà inviata alle Camere – ma intanto insieme al vice Maurizio Leo spiega le misure principali del provvedimento approvato ieri sera insieme al Dpb inviato a Bruxelles. FISCO.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - per sanità meno di 900 milioni nel 2025 - Lo stanziamento per il rafforzamento del sistema sanitario, previsto dalla nuova manovra di bilancio, ammonta a circa 860 milioni nel 2025 e 3,18 miliardi nel 2026. . Le ulteriori risorse vengono stanziate “a favore del personale sanitario e incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale”. (Lapresse.it)

Bonus bebè - assegno unico - social card : cosa cambia con la Manovra 2025 - 000. . Alcune di queste riguarderanno il bonus bebè, il quoziente familiare e l'assegno unico. La carta per i 'nuovi nati' dovrebbe essere di circa € 1. . Sono previste molte novità all'interno della Manovra 2025 varata dal Governo Meloni. . 000,00 per i genitori con una soglia di ISEE entro gli € 40. (Cataniatoday.it)

Manovra : bonus mamme solo con tre figli nel 2025-2026 - Roma, 16 ott. Per il 2024 il bonus era stato assegnato anche alle mamme con due figli, prevedendo invece l’innalzamento della soglia a quelle con tre figli per il 2025-2026. 000 mila euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici fino al compimento del 18simo anno del terzo figlio. (Lapresse.it)