Maltempo, autostrada allagata: prima chiusa, ora riaperta ma con 10 km di coda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aggiornamento: il tratto è stato riaperto verso le 16,30, ma si registrano 10 km di coda per traffico congestionato.Il Maltempo che si sta abbattendo sul savonese e parte del genovese in queste ore sta colpendo anche l'autostrada: sulla A10 è stato chiuso nel pomeriggio il tratto compreso tra Genovatoday.it - Maltempo, autostrada allagata: prima chiusa, ora riaperta ma con 10 km di coda Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aggiornamento: il tratto è stato riaperto verso le 16,30, ma si registrano 10 km diper traffico congestionato.Ilche si sta abbattendo sul savonese e parte del genovese in queste ore sta colpendo anche l': sulla A10 è stato chiuso nel pomeriggio il tratto compreso tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta gialla e arancione in due regioni : colpo di coda del maltempo nel week-end - Le previsioni meteo di sabato 12 ottobre Sabato 12 ottobre sarà caratterizzato da condizioni meteo variabili, soprattutto al Nord, con nubi sparse e piogge, in particolare sulle Alpi piemontesi e lombarde e lungo le coste liguri. . Dopo un week-end di maltempo dovuto al colpo di coda dell’uragano Kirk, che dall’Atlantico ha viaggiato fino all’Europa, toccando Spagna, Francia e parte ... (Quifinanza.it)

Maltempo - arriva la "coda" dell'uragano Kirk. E in Trentino cresce l'allerta - Il maltempo delle ultime ore, che ha destato non poca preoccupazione in Trentino e in Alto Adige, soprattutto sul versante dei fiumi, è tutt’altro che terminato. La conferma, infatti, arriva da Manuel Mazzoleni di 3BMeteo. . “Dall’Atlantico arriveranno a grandi passi i resti dell’ex uragano Kirk. (Trentotoday.it)

Maltempo - arriva la 'coda' dell'uragano Kirk : attesi nuovi nubifragi nel Bresciano - Martedì, il Nord Italia è stato colpito da una forte ondata di maltempo, con intense piogge e violente raffiche di vento: nella nostra provincia, la conta dei danni parla di frane, allagamenti, alberi caduti e persino il tetto di una scuola scoperchiato (foto). Purtroppo, non è ancora finita... (Bresciatoday.it)