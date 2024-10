Spazionapoli.it - Lobotka, svelata l’entità dell’infortunio rimediato in Nazionale: il comunicato ufficiale!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’era molta apprensione in casa Napoli per l’infortuniodain. Di seguito le ultime sugli esami svolti. La sosta per le Nazionali non ha fatto bene al Napoli. Il club azzurro è stato costretto ad assistere agli infortunio dei proprio tesserati. Infatti, nelle ultime ore, Stanislave Mathias Olivera hanno accusato alcuni problemi fisici. A destare più di qualche preoccupazione è stato il centrocampista slovacco che ha avuto un risentimento muscolare. Negli ultimi minuti, la società azzurra ha svolto i dovuti esami che hanno sottolineato le vere condizioni del giocatore. Quest’ultimo, è fondamentale per Antonio Conte che lo ritiene una pedina chiave nel suo scacchiere. Di seguito ilda parte della società azzurra in merito all’infortunio del centrocampista.