Sport.quotidiano.net - Lo sponsor Sima Bio per rilanciare la Cestistica

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)Bio eArgenta è il nuovo binomio del basket made in Argenta. L’altra sera nella cornice dell’ex convento dei Cappuccini è stato presentato il nuovoe le nuove divise sportive. Entrambe affondano le proprie radici su uno strato di valori comuni e condivisi quali: impegno, serietà, dedizione, altruismo per migliorare e formare i ragazzi con l’ausilio dell’attività sportiva e per un futuro nel mondo del lavoro. Le maglie saranno in due versioni, con inserti verdi che richiamano al marchioBio.Bio è un’azienda importante nel territorio, ha un fatturato di 50 milioni e dà lavoro a 200 soci lavoratori.