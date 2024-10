LIVE Sonego-Ruud 3-6, 3-2, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: serve prima l’azzurro nel 2° set (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-STRICKER 3-2 Ace (7°)!! 40-0 Servizio e dritto! 30-0 Ace (6°)!! 15-0 Miracolo di Sonego con il passante di rovescio, dopo che aveva perso la schermaglia a rete. 2-2 Lungo il dritto di Sonego. A-40 prima vincente. 40-40 Palla corta di Sonego, largo il recupero del norge. A-40 Passa di corsa di dritto Ruud. 40-40 In rete la difesa slice di Ruud. 40-30 Era stato ficcante l’inside in di Sonego, poi sbaglia la volèe. 30-30 Incredibile passante lungoriga in corsa di Sonego con il dritto! 30-15 Altra prima vincente da destra. 15-15 Doppio fallo (1°): 15-0 prima vincente Ruud. 2-1 Non passa di dritto Ruud! A-40 Ace (5°)! 40-40 Fuori giri con il dritto Sonego. A-40 Servizio e dritto! 40-40 Si salva l’azzurro con un colpo sulla linea, con Ruud che si era fermato pensando fosse out. 40-A Doppio fallo (2°). Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud 3-6, 3-2, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: serve prima l’azzurro nel 2° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-STRICKER 3-2 Ace (7°)!! 40-0 Servizio e dritto! 30-0 Ace (6°)!! 15-0 Miracolo dicon il passante di rovescio, dopo che aveva perso la schermaglia a rete. 2-2 Lungo il dritto di. A-40vincente. 40-40 Palla corta di, largo il recupero del norge. A-40 Passa di corsa di dritto. 40-40 In rete la difesa slice di. 40-30 Era stato ficcante l’inside in di, poi sbaglia la volèe. 30-30 Incredibile passante lungoriga in corsa dicon il dritto! 30-15 Altravincente da destra. 15-15 Doppio fallo (1°): 15-0vincente. 2-1 Non passa di dritto! A-40 Ace (5°)! 40-40 Fuori giri con il dritto. A-40 Servizio e dritto! 40-40 Si salvacon un colpo sulla linea, conche si era fermato pensando fosse out. 40-A Doppio fallo (2°).

