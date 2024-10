Liam Payne è morto: come e chi era il cantante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 10:03 pm by Redazione Liam Payne è morto a Buenos Aires a 31 anni. La notizia sta sconvolgendo tutto il mondo, visto che il cantante è davvero molto famoso. Il giovane artista è stato trovato in Argentina, nell’hotel Casa Street, nel quartiere di Palermo. Il cantante degli One Direction è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre 2024, nella capitale argentina, in strada. Ora è stata aperta un’indagine. Com’è morto Liam Payne: suicidio o incidente? Leggi anche: Chi era Adan Canto: com’è morto, età, origini, moglie e figli Leggi anche: Chi era Mattia Giani, il calciatore morto a 26 anni: origini, vita privata e social Liam Payne è morto mercoledì 16 ottobre 2024. L’ex membro degli One Direction è caduto dal terzo piano dell’hotel Costa Rica Street nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, in Argentina. Latuafonte.com - Liam Payne è morto: come e chi era il cantante Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 10:03 pm by Redazionea Buenos Aires a 31 anni. La notizia sta sconvolgendo tutto il mondo, visto che ilè davvero molto famoso. Il giovane artista è stato trovato in Argentina, nell’hotel Casa Street, nel quartiere di Palermo. Ildegli One Direction è stato trovatonel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre 2024, nella capitale argentina, in strada. Ora è stata aperta un’indagine. Com’è: suicidio o incidente? Leggi anche: Chi era Adan Canto: com’è, età, origini, moglie e figli Leggi anche: Chi era Mattia Giani, il calciatorea 26 anni: origini, vita privata e socialmercoledì 16 ottobre 2024. L’ex membro degli One Direction è caduto dal terzo piano dell’hotel Costa Rica Street nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, in Argentina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musica - è morto Liam Payne : ex cantante degli One Direction - Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni. (Lapresse.it)

Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires - aveva 31 anni : caduto dal terzo piano di un hotel - Il cantante inglese Liam Payne, ex membro della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Aveva 31 anni. Indagini in corso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tragedia nel mondo della musica : morto a 31 anni il cantante Liam Payne - itA riferirlo è la polizia locale, che alla CNN ha raccontato di come la morte di Payne sia avvenuta in un hotel in Costa Rica Street, nel quartiere Palermo della capitale sudamericana. Un ragazzo di appena 31 anni ha perso la vita a seguito di una fatalità a cui è difficile trovare una spiegazione. (Cityrumors.it)