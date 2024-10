Legge di bilancio 2025: dai 1.000 euro per genitori al taglio al cuneo e sconti Irpef. Tutte le misure (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via libera del governo alla Legge di bilancio 2025, approvata in un consiglio dei ministri nella tarda serata di martedì 15 ottobre 2024. Il disegno di Legge, che mette a disposizione oltre 30 miliardi di euro per sostenere le famiglie, il lavoro, e la crescita economica del Paese, inizia ora il suo iter, che lo porterà in Parlamento, per essere approvato definitivamente entro il 30 dicembre. Inoltre, il Ministro Giorgetti ha illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) che sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea.Al centro di tutto i due assi portanti della Manovra: il taglio al cuneo fiscale, che sarà reso strutturale, e l’introduzione di sconti Irpef, con meccanismi di decalage allo studio. Leggioggi.it - Legge di bilancio 2025: dai 1.000 euro per genitori al taglio al cuneo e sconti Irpef. Tutte le misure Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via libera del governo alladi, approvata in un consiglio dei ministri nella tarda serata di martedì 15 ottobre 2024. Il disegno di, che mette a disposizione oltre 30 miliardi diper sostenere le famiglie, il lavoro, e la crescita economica del Paese, inizia ora il suo iter, che lo porterà in Parlamento, per essere approvato definitivamente entro il 30 dicembre. Inoltre, il Ministro Giorgetti ha illustrato il Documento programmatico di(DPB) che sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissionepea.Al centro di tutto i due assi portanti della Manovra: ilalfiscale, che sarà reso strutturale, e l’introduzione di, con meccanismi di decalage allo studio.

