Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa 16 ottobre 2024 - Un viaggio tra le novità di questi giorni e le più trasmesse da Radio Incontro, curato come sempre da Luca Demar. 1. Bastille – “Blue sky & the painter Il progetto di Dan Smith dei Bastille è quello di aver realizzato un album (“&”) da cui è tratto questo singolo ispirato dal pittore norvegese Edvard Munch. Quando la pittura incontra la musica arrivano i Bastillie2. Ghali – “Niente panico” Un dialogo intimo rivolto ad un intera generazione che vive quotidianamente la paura e la fragilità. L’invito di Ghali è quello di non lasciare che la paura prenda il sopravvento soprattutto quando la paura ci fa vivere le giornate con molta meno serenità.3. Tekla – “Maleducata” Il nuovo singolo in uscita dall’ 11 ottobre di Tekla, esplora ciò che di più profondo noi siamo. Il testo affronta la confusione e le incertezze dei rapporti. Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)16 ottobre 2024 - Un viaggio tra le novità di questi giorni e le più trasmesse da, curato come sempre da Luca Demar. 1. Bastille – “Blue sky & the painter Il progetto di Dan Smith dei Bastille è quello di aver realizzato un album (“&”) da cui è tratto questo singolo ispirato dal pittore norvegese Edvard Munch. Quando la pittura incontra la musica arrivano i Bastillie2. Ghali – “Niente panico” Un dialogo intimo rivolto ad un intera generazione che vive quotidianamente la paura e la fragilità. L’invito di Ghali è quello di non lasciare che la paura prenda il sopravvento soprattutto quando la paura ci fa vivere le giornate con molta meno serenità.3. Tekla – “Maleducata” Il nuovo singolo in uscita dall’ 11 ottobre di Tekla, esplora ciò che di più profondo noi siamo. Il testo affronta la confusione e le incertezze dei rapporti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa - 3. Zucchero – “Amor che muovi il sole” Per festeggiare i suoi 69 anni, il 25 settembre 2024, Zucchero regala a tutti i noi un singolo che anticipa il nuovo album. Cesare Cremonini - “Ora che non ho più te” In attesa di ascoltare nella versione “live” nel 2025. Pisa 10 ottobre 2024- La playlist di Radio Incontro Pisa a cura di Luca Demar, con tutte le novità e le riconferme di questa settimana, ... (Lanazione.it)

Le più programmate della settimana su Radio Incontro - Annalisa La regina del pop italiano abbandona Tananai e incontra Tedua. Nell’attesa, lo scorso 23 agosto è arrivato anche il secondo estratto dal nuovo disco. La produzione musicale autunnale grazie a loro rende piacevole il rientro sui banchi di scuola di tutti gli studenti alle prese con nuovi amori. (Lanazione.it)

La playlist di Radio Incontro Pisa - La canzone sta ottenendo un grande successo anche in America dopo è riuscita ad entrare, per settimane, nella top 10. The weekend - "Dancing in the flames" The Weeknd ha dato finalmente il via al nuovo album con “Dancing in the Flames”, il primo singolo estratto da “Hurry Up Tomorrow”, fuori oggi in digitale e in radio, accompagnato dal video musicale. (Lanazione.it)