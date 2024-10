Le falle nello Scudo di Israele. Scarseggiano i missili intercettori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le forze di sicurezza israeliane hanno annunciato l’uccisione del comandante di Hezbollah ritenuto la mente degli attacchi con droni contro Israele. Nei giorni scorsi, i caccia hanno “eliminato nella zona di Nabatiyeh il terrorista Khader Al-Abed Bahja, responsabile per l’area a nord del fiume Litani nell’unità aerea dell’organizzazione terroristica di Hezbollah”, si legge in una Le falle nello Scudo di Israele. Scarseggiano i missili intercettori L'Identità. Lidentita.it - Le falle nello Scudo di Israele. Scarseggiano i missili intercettori Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le forze di sicurezza israeliane hanno annunciato l’uccisione del comandante di Hezbollah ritenuto la mente degli attacchi con droni contro. Nei giorni scorsi, i caccia hanno “eliminato nella zona di Nabatiyeh il terrorista Khader Al-Abed Bahja, responsabile per l’area a nord del fiume Litani nell’unità aerea dell’organizzazione terroristica di Hezbollah”, si legge in una LediL'Identità.

Israele attacca l’Unifil. Colpite due basi italiane : "Ci hanno sparato contro" - Gli Stati Uniti si sono detti "estremamente preoccupati". Finché l’intera area di confine non sarà "sterilizzata", afferma l’esercito, non sarà possibile consentire alla popolazione dell’Alta Galilea di tornare alle proprie abitazioni. "Questa mattina – ha riferito Tenenti – due caschi blu sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkavà dell’esercito israeliano ha sparato verso una torre di ... (Quotidiano.net)

Il racconto dei Caschi Blu Unifil attaccati da Israele : “Hanno sparato deliberatamente su di noi. Non vogliono testimoni scomodi” - Sono proprio i componenti del contingente a guida italiana a raccontarlo, chi mettendoci la faccia e chi sotto anonimato. L’attacco di Israele alla missione Unifil ha l’obiettivo di “costringerla a ritirarsi” per non avere “testimoni scomodi” in vista di “pianificazioni future” in Libano, hanno spiegato qualificate fonti della sicurezza che seguono il dossier mediorientale riportando la lettura ... (Ilfattoquotidiano.it)

4 Ottobre 2024 – Israele potrebbe puntare ad attacco sui siti nucleari in Iran. Usa non hanno ricevuto rassicurazioni - Lo riferiscono alte fonti del dipartimento di Stato alla Cnn. La Corte penale internazionale (Cpi) ha reso pubblici sei mandati di arresto, originariamente sigillati, contro individui accusati di crimini di guerra e contro l’umanità commessi durante il conflitto in Libia. Israele non ha fornito alcuna assicurazione agli Stati Uniti sul fatto che la rappresaglia all’attacco di martedì non prenda ... (Api.follow.it)