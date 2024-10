Lettera43.it - La premier Giorgia Meloni venerdì andrà a Beirut

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Martedì laaveva confermato alla stampa il suo imminente viaggio diplomatico in Libano e questa mattina si apprendono i primi dettagli ufficiali. Secondo l’agenda della presidente del Consiglio,alle 12 sarà ad Aqaba, in Giordania per un incontro con il re di Giordania, Abdallah II. Nel pomeriggio, lasarà invece a, in Libano, dove alle 16.30 nel palazzo del governo incontrerà il primo ministro libanese, Najib Mikati. Il viaggio in Libano arriva in seguito agli attacchi di Israele al contingente Unifil, la forza di interposizione dell’Onu che si trova nel sud del Paese. Martedì mattina laha riferito al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì, ribadendo che gli attacchi a Unifil sono «inaccettabili» e che va garantita la sicurezza dei soldati in missione in Libano.