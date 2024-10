Inter-news.it - La Curva Sud replica all’inchiesta ultras: «Giù le mani dal patto!»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) LaSud torna a parlare in meritoche ha colpito i direttivi di Inter e Milan. Nel lungo comunicato, il tifo organizzato rossonero difende anche ilcon laNord nerazzurra. RISPOSTA – Dopo il fortissimo scossone legato alla vicenda deglie della malavita, il tifo organizzato del Milan, la famosaSud, ha voluto rispondere con un lungo e forte comunicato. I rossoneri hanno voluto ribadire la loro versione in merito alla gestione economica, alla gestione dei biglietti, delle trasferte e di tutto ciò che riguarda le coreografie, gli striscioni, il merchandising e via discorrendo. Inoltre, la stessaSud ha voluto anche ribadire il cosiddetto “di non belligeranza” con i tifosi dell’Inter. Unche dura da oltre 40 anni e su cui, a detta loro, è stato detto solamente il falso.