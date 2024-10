Ilrestodelcarlino.it - La camiceria di Carpi, riparte dall’export

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 2024 – Nel cuore pulsante della storica città di, un’azienda sta scrivendo una nuova pagina: Ream Confezioni sta diventando un punto di riferimento nel panorama tessile internazionale. Con il suo brand di camicie *EKLAM, questa dinamica realtà ha saputo coniugare tradizione e innovazione, conquistando anche il mercato statunitense in un tempo sorprendentemente breve. Fondata pochi anni fa, Ream Confezioni ha preso le mosse dalla passione per la sartoria di alta qualità. Sotto la guida di Davide Gatti, un imprenditore visionario con un preciso background nel settore moda, l’azienda ha rapidamente ampliato la sua gamma di prodotto, lanciando il marchio EKLAM. Questa linea di camicie per uomo e donna ha un’offerta variegata, spaziando da modelli classici a design più audaci, sempre caratterizzati da tessuti pregiati e finiture impeccabili.