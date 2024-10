Kento e Amnesty International al Premio Tenco 2024: Un Inno alla Libertà (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Kento Presenta il Nuovo Singolo “Free Toomaj” al Teatro Ariston Kento e Amnesty International al Premio Tenco 2024: Kento e Amnesty International al Premio Tenco 2024: Un Inno alla Libertà Multisapere.com - Kento e Amnesty International al Premio Tenco 2024: Un Inno alla Libertà Leggi tutta la notizia su Multisapere.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Presenta il Nuovo Singolo “Free Toomaj” al Teatro Aristonalal: Un

Il rapper reggino Kento con Amnesty International Italia al Premio Tenco - Venerdì 18 ottobre sarà il prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo nella seconda delle serate di Premio Tenco, ad ospitare la presentazione ufficiale del nuovo singolo del rapper reggino Kento dal titolo "Free Toomaj" prodotto da Dr. Testo, in uscita giovedì 10 ottobre, per Time 2 Rap... (Reggiotoday.it)

La pena di morte è in vigore ancora in 55 Paesi - nel 2023 ci sono state 1153 esecuzioni nel mondo. Amnesty International chiede a Kenya - Zimbabwe e Gambia - che sono sul punto di abolire la pena capitale - di agire subito - Secondo gli ultimi dati di Amnesty International, aggiornati al giugno 2024, 113 stati hanno abolito la pena di morte per ogni reato, otto stati l’hanno abolita salvo che per reati eccezionali, 23 sono abolizionisti de facto poiché non vi si registrano esecuzioni da almeno dieci anni. Leggi anche › Giornata mondiale contro ... (Iodonna.it)

Chi ha vinto la 27ª edizione del Premio Amnesty International Italia? - it e http://www. it), Carolina Bruni (Amnesty International Italia), Angela Calvini (Avvenire), Marco Cavalieri (Radio Elettrica), Francesca Corbo (Amnesty International Italia), Maya Cordì (Fuori aula network), Chiara D’Ambros (giornalista e filmaker), Rodrigo D’Erasmo (musicista), Enrico Deregibus (giornalista e operatore culturale), Elisa De Sandre (festival Arcella Bella), Daniela Esposito ... (Spettacolo.periodicodaily.com)