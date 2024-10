Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne colpito in una sparatoria: stava portando a spasso il cane (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' accaduto a Las Vegas alle prime ore del mattino Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne, è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco a Las Vegas, mentre passeggiava con il suo cane. A renderlo noto è Fox News che riporta le parole di un portavoce del musicista. "Lee è pienamente Sbircialanotizia.it - Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne colpito in una sparatoria: stava portando a spasso il cane Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' accaduto a Las Vegas alle prime ore del mattinoE. Lee, exdi, è statoda diversi colpi di arma da fuoco a Las Vegas, mentre passeggiava con il suo. A renderlo noto è Fox News che riporta le parole di un portavoce del musicista. "Lee è pienamente

Jake E. Lee colpito da colpi d’arma da fuoco a Las Vegas : il noto chitarrista è in terapia intensiva - Lee continuano a crescere, mentre il caso rimane sotto attenta osservazione da parte delle forze dell’ordine e dei media. La sua virtuosa maestria nella chitarra ha contribuito a forgiare il suono di alcuni dei brani più iconici del cantante, come “Bark at the Moon” e “The Ultimate Sin”. La carriera di Jake E. (Gaeta.it)

