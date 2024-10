It-Wallet, tutti potranno accedere alla app nazionale per l'identità digitale dal 4 dicembre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 23 ottobre parte gradualmente il caricamento di alcuni documenti sull'app Io. Ma è dal 2025 che si entra nel vivo. Anche sulla scia del Wallet europeo Wired.it - It-Wallet, tutti potranno accedere alla app nazionale per l'identità digitale dal 4 dicembre Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 23 ottobre parte gradualmente il caricamento di alcuni documenti sull'app Io. Ma è dal 2025 che si entra nel vivo. Anche sulla scia deleuropeo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IT-Wallet - via al portafoglio digitale. Documenti sul telefono dal 4 dicembre per tutti - Dopo una prima fase di sperimentazione dal 23 ottobre rivolta solo a 50mila cittadini, diventerà poi aperto a tutti a cominciare dal prossimo 4 dicembre. Insomma, il Wallet dovrebbe trasformare il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione, rendendo i processi più veloci, accessibili e soprattutto sicuri. (Quifinanza.it)

Terminata la sperimentazione di IT-Wallet : ecco le date di lancio per tutti - IT-Wallet sta arrivando per tutti: ecco le date da segnare sul calendario per accogliere il nuovo portafoglio digitale nell'app IO! L'articolo Terminata la sperimentazione di IT-Wallet: ecco le date di lancio per tutti proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

La nuova scorciatoia di Google Wallet è finalmente in rollout per tutti - La nuova scorciatoia per Google Wallet, emersa qualche settimana fa, è finalmente in rollout per tutti. L'articolo La nuova scorciatoia di Google Wallet è finalmente in rollout per tutti proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)