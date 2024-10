Inghilterra, ufficiale: Tuchel nuovo ct della nazionale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La notizia era già nell`aria, ma ora è ufficiale: Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico della nazionale maggiore inglese di calcio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La notizia era già nell`aria, ma ora è: Thomasè ilcommissario tecnicomaggiore inglese di calcio

Inghilterra - ufficiale : Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico - “Sono molto orgoglioso di aver avuto l’onore di guidare la squadra inglese. Tramite un comunicato ufficiale, la Football Association ha annunciato che Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico della Nazionale dell’Inghilterra. “La decisione di reclutare Tuchel e Barry è stata approvata dal Consiglio della FA all’inizio della scorsa settimana, con Tuchel che ha firmato il suo contratto ... (Sportface.it)