Infortunio Lobotka, arriva il comunicato del Napoli: l'esito degli esami (Di mercoledì 16 ottobre 2024) arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro si era infortunato lunedì sera nel finale del match di Nations League tra l'Azerbaijan e la Slovacchia.Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l'esito degli esami strumentali a cui si Napolitoday.it - Infortunio Lobotka, arriva il comunicato del Napoli: l'esito degli esami Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)no aggiornamenti sulle condizioni di Stanislav. Il centrocampista azzurro si era infortunato lunedì sera nel finale del match di Nations League tra l'Azerbaijan e la Slovacchia.Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l'strumentali a cui si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - "distrazione" per Lobotka : salta l'Empoli. Chi gioca al suo posto e le sensazioni verso il Milan - L`infortunio rimediato con la maglia della Slovacchia da parte di Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è stato preso in esame dalla società... (Calciomercato.com)

Ansia in casa Napoli - non solo Lobotka : si ferma anche Olivera! Ecco cosa è successo - Si attendono maggiori novità nelle prossime ore. Il terzino sinistro, infatti, ha lasciato il campo al minuto 87, visibilmente preoccupato. Arrivano notizie poco rassicuranti per il Napoli di Antonio Conte. . Ha avuto un problema ed è in fase di valutazione”. Attualmente non ci sono notizie chiare sull’entità dell’infortunio di Olivera. (Napolipiu.com)

Calcio Napoli - incubo infortuni : dopo Lobotka si ferma anche Olivera - Attesi per oggi gli esmai di Lobotka. Dopo lo stop subito da Stanislav […]. Pessime notizie per il Calcio Napoli anche dal Sudamerica, con Mathias Olivera sostituito nel finale di Uruguay-Ecuador per un problema muscolare. Non portano buone notizie le gare disputate dai giocatori del Calcio Napoli in giro per il mondo con le rispettive nazionali. (2anews.it)